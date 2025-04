Ex-CEO do Figueirense diz que ‘o clube tem dono’ e indica causa da demissão Ex-CEO do Figueirense, Enrico Ambrogini concede entrevista exclusiva ao portal ND Mais e fala sobre os motivos da saída e o futuro... ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 18h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A terça-feira do ex-CEO do Figueirense, Enrico Ambrogini, foi de entrevistas e para passar a limpo os quase 17 meses que esteve à frente do clube do Estreito. Demitido do cargo na noite de segunda-feira, junto com o técnico Thiago Carvalho em decisão do Conselho de Administração da SAF alvinegra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Safra da tainha começa nesta quinta com eventos culturais; veja a programação em Florianópolis

790 mil veículos devem transitar no trecho Sul da BR-101 durante o feriado

Fraude no INSS: a maioria das vítimas eram idosos analfabetos digitais