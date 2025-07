Ex-diretor de creche acusa prefeitura de omitir denúncia de abuso infantil em Florianópolis Ex-diretor rebateu a acusação de omissão feita pela prefeitura e declarou que tentou alertar sobre o caso; Prefeitura disse que tomou... ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 22h57 ) twitter

O ex-diretor do NEIM (Núcleo de Educação Infantil Municipal) Nossa Senhora de Lurdes, Pedro Henrique Cardoso, contesta as acusações da Prefeitura de Florianópolis de que teria se omitido diante de uma denúncia de abuso infantil cometido por um professor na creche. Em posicionamento enviado ao Grupo ND, ele afirmou ter tomado providências desde o primeiro relato feito por uma mãe, ainda em fevereiro deste ano, e acusou a gestão municipal de ter ignorado o caso.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

