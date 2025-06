Ex é condenado a 16 anos por assassinato de namorada em Joinville Bernadete da Silva Soares foi morta dentro de casa pelo ex-namorado, que foi encontrado com uma faca cravada no peito

ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 13h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h58 ) twitter

