Ex-funcionário é preso por tentar furtar fardos de zinco em empresa de SC Suspeito chegou a contratar um motorista para ajudá-lo no crime e acessou a empresa de São Bento do Sul pelo portão dos fundos ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 21/02/2025 - 22h06 )

Um homem foi preso por tentar furtar a empresa onde trabalhava em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense. O ex-funcionário chegou a contratar um motorista para ajudá-lo no crime, mas foi descoberto e fugiu para uma área de mata localizada no bairro Brasília na noite de quinta-feira (20).

Saiba mais sobre essa tentativa de furto e as consequências para o ex-funcionário no ND Mais. Consulte a matéria completa.

