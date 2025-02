Ex-gerente de posto de combustível desvia R$ 2,2 milhões e se torna alvo da polícia em SC A proprietária do posto de combustível alegou durante as investigações que não recebia prestação de contas da empresa ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h26 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Civil de Blumenau deflagrou a Operação “Caixa Paralelo”, visando desarticular um esquema de desvio de mais de R$ 2,2 milhões de um posto de combustível localizado no bairro Garcia. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias dos investigados.

