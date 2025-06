Ex-jogador do Vasco é denunciado por violência psicológica contra ex-namorada O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou Dimitri Payet, ex-jogador do Vasco, por violência psicológica contra Larissa... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 23h55 ) twitter

Dimitri Payet, ex-jogador do Vasco, foi denunciado pelo MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) por violência psicológica contra Larissa Ferrari, com quem teve um relacionamento extraconjugal.

Para saber mais sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

