Ex-marido que matou professora em loja de SC morre no hospital

O ex-marido atirou contra a professora Andréia Sotoriva e depois tentou suicídio em Maravilha, no Oeste; a vítima já havia relatado...

O homem suspeito de matar a tiros a ex-companheira, a professora Andréia Sotoriva, de 38 anos, dentro de uma loja em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, morreu no hospital. A morte cerebral de Cléo Borba, de 39 anos, foi confirmada no sábado (16), informou o delegado Daniel Godoy Danesi, responsável pelo caso.

