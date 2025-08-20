Ex-marido que matou professora em loja de SC morre no hospital O ex-marido atirou contra a professora Andréia Sotoriva e depois tentou suicídio em Maravilha, no Oeste; a vítima já havia relatado... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 20/08/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O homem suspeito de matar a tiros a ex-companheira, a professora Andréia Sotoriva, de 38 anos, dentro de uma loja em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, morreu no hospital. A morte cerebral de Cléo Borba, de 39 anos, foi confirmada no sábado (16), informou o delegado Daniel Godoy Danesi, responsável pelo caso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico caso.

Leia Mais em ND Mais:

Evaldo Hoffmann pede exoneração da Secretaria de Segurança de Balneário Camboriú

Pequena cidade de SC abre processo seletivo com salários acima de R$ 14 mil

Quanto vai custar novo viaduto milionário da duplicação na BR-470 em Blumenau