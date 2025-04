Ex-miss de SC é deportada após flagra com remédio ilegal em aeroporto dos EUA Francielly Ouriques chegou a ser presa e teve o visto norte-americano cancelado por apresentar "risco" aos Estados Unidos ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h06 ) twitter

A ex-miss Empresarial 2017 e modelo, Francielly Ouriques, foi expulsa e teve o visto norte-americano cancelado após ser flagrada com medicamentos proibidos. A miss deportada usou as redes sociais para contar o caso, que ocorreu no dia 10 de abril. Francielly teve uma cartela do medicamento Tramal, analgésico à base de opioide, e teve os pertences apreendidos. Em seguida, ela acabou presa e liberada horas depois.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

