Ex-namorada de padrasto é presa suspeita de matar criança com ovo de Páscoa envenenado Doce foi enviado anonimamente à família de Imperatriz, no Maranhão; mulher e filha, de 5 anos, seguem hospitalizadas em estado grave... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 08h05 )

Uma mulher foi presa, nesta quinta-feira (17), suspeita de ter enviado o ovo de Páscoa envenenado, que provocou a morte de uma criança de 7 anos em Imperatriz, no Maranhão. O alimento foi entregue à família por um motoboy, com remetente anônimo. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, a detida é ex-companheira do atual parceiro da mãe do menino, motivação que estaria por trás do crime.

