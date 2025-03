Ex-namorada de romeno sofre novas ameaças de morte, em Balneário Camboriú Suspeito de ameaçar de morte ex-namorada de romeno, não tem ligação com o criminoso, aponta a polícia; entenda desdobramentos ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h07 ) twitter

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos ao longo dessa terça-feira (11), contra um suspeito de ameaçar de morte a ex-namorada de romeno, preso no último dia 28 de janeiro por invadir a casa da família da ex, matar um homem no local e agredir uma funcionária em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes desse caso alarmante.

