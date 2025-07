Ex-namorado de 18 anos sequestra adolescente e a mantém em cárcere privado no Sul de SC Vítima foi mantida presa em casa no bairro Lombas, em Içara, e conseguiu pedir socorro à mãe ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma adolescente de 14 anos foi sequestrada e mantida em cárcere privado pelo ex-namorado, um jovem de 18 anos. O crime foi registrado pela PM (Polícia Militar) nessa quarta-feira (16), em Içara, no Sul de Santa Catarina. Aos policiais, a vítima relatou que foi abordada pelo jovem ao descer do ônibus escolar. Ele a forçou a entrar em um veículo Honda Civic e a levou até a casa da mãe dele, no bairro Lombas, onde a manteve presa e a agrediu com um tapa no rosto.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Sabores do mar’: confira as atrações do novo festival gastronômico da Grande Florianópolis

Fumaça chama atenção de criança, que mobiliza socorro durante grande incêndio em SC

Depois de boneca sexual, veja quais os itens mais inusitados já descartados em Blumenau