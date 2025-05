Ex-namorado invade casa e agride casal com socos e golpes com garrafa de vidro em SC Suspeito procurou atendimento em um hospital após agredir ex-namorada em Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 23h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem pulou o muro e invadiu uma casa, em Jaraguá do Sul, para agredir a ex-namorada e seu atual companheiro com socos e golpes de garrafa de vidro. O caso aconteceu nessa segunda-feira (19) na região central da cidade do Norte catarinense. Segundo a PM (Polícia Militar), a mulher de 26 anos tinha uma medida protetiva de urgência contra o ex-namorado, de 23.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas consequências no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Valor do dólar hoje: cotação da moeda cai na abertura desta terça-feira (20)

Justiça obriga Balneário Camboriú a despoluir rio Marambaia com risco de multa milionária

Mais de 190 mil títulos de eleitor serão cancelados em SC após fim do prazo de regularização