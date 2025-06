Ex-político é condenado por desvio de R$ 330 mil de recursos públicos após 24 anos em Joinville Segundo o MPSC, ex-político usou recursos destinados à associação para benefício próprio, como a construção de uma garagem náutica ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 02h35 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h35 ) twitter

Um ex-político, sua esposa e sobrinha foram condenados por improbidade administrativa, que resultaram no desvio de R$ 330 mil dos cofres públicos há 24 anos em Joinville. A sentença foi dada no último sábado (14). De acordo com o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), os envolvidos criaram associações de fachada para captar recursos do governo, os quais foram depois desviados para fins privados.

Saiba mais sobre este caso impactante e suas consequências no nosso parceiro ND Mais.

