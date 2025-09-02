Ex-ponto de abastecimento: praça ‘abandonada’ em Florianópolis terá investimento milionário Contrato prevê investimento de R$ 3,1 milhões, reforma do estacionamento e gestão de quiosques na Praça Pio 12 ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 07h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 07h37 ) twitter

A nova concessão da Praça Pio 12, entre as ruas Tenente Silveira e Felipe Schmidt, no Centro de Florianópolis, será assinada no próximo dia 11. O contrato prevê o pagamento de R$ 3,1 milhões à prefeitura e reforma completa em um prazo de seis meses.

