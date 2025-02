Ex-prefeita de cidade da Grande Florianópolis assume cargo na Cultura do governo Jorginho Governador nomeou ex-prefeita Cleci Veronezi (PL), de Rancho Queimado, para cargo na Fundação Catarinense de Cultura (FCC) ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 20h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 20h27 ) twitter

O governador Jorginho Mello (PL) encontrou um espaço para uma ex-prefeita do PL no governo do Estado. Cleci Veronezi (PL), que deixou a função em janeiro após dois mandatos em Rancho Queimado, foi nomeada para um cargo comissionado na Fundação Catarinense de Cultura (FCC).

