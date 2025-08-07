Ex-prefeita é investigada em operação que apura propina em contratos de asfalto em SC A operação Via Clandestina, do Gaeco, cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã de terça-feira (5); a defesa da ex-prefeita de... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 07/08/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A ex-prefeita de Vargem, no Meio-Oeste de Santa Catarina, Milena Andersen Lopes (PL), foi um dos alvos da operação Via Clandestina, que apura possíveis crimes de corrupção em contratos de asfaltos no município. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de terça-feira (5).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação.

Leia Mais em ND Mais:

Rua com dois nomes causa caos nas entregas e revolta moradores na Grande Florianópolis

Pastel em formato de capivara vira atração gastronômica em SC

‘Fico fraco, com tontura’: vereador que caiu em plenário em SC sofre nova queda em casa