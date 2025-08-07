Logo R7.com
Ex-prefeita é investigada em operação que apura propina em contratos de asfalto em SC

A operação Via Clandestina, do Gaeco, cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã de terça-feira (5); a defesa da ex-prefeita de...

ND Mais|Do R7

A ex-prefeita de Vargem, no Meio-Oeste de Santa Catarina, Milena Andersen Lopes (PL), foi um dos alvos da operação Via Clandestina, que apura possíveis crimes de corrupção em contratos de asfaltos no município. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de terça-feira (5).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação.

