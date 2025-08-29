Ex-prefeito de SC é investigado por fraudes de R$ 30 milhões em licitações de obras de asfalto
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Lebon Régis, Caçador, Herval D’Oeste e Pouso Redondo; ex-prefeito é...
Um ex-prefeito de Lebon Régis, no Meio-Oeste de Santa Catarina, é investigado pela Polícia Civil por um suposto esquema criminoso para fraudar quatro licitações de obras de asfaltamento. A operação Alcatrão foi realizada na manhã desta quinta-feira (28) e cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Lebon Régis, Caçador, Herval D’Oeste e Pouso Redondo.
