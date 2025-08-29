Ex-prefeito de SC é investigado por fraudes de R$ 30 milhões em licitações de obras de asfalto Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Lebon Régis, Caçador, Herval D’Oeste e Pouso Redondo; ex-prefeito é... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um ex-prefeito de Lebon Régis, no Meio-Oeste de Santa Catarina, é investigado pela Polícia Civil por um suposto esquema criminoso para fraudar quatro licitações de obras de asfaltamento. A operação Alcatrão foi realizada na manhã desta quinta-feira (28) e cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Lebon Régis, Caçador, Herval D’Oeste e Pouso Redondo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa investigação impactante!

Leia Mais em ND Mais:

Mãe que levava filhos para a escola morre atropelada em SC

Ingressos de cinema por R$ 10 em Blumenau: saiba até quando aproveitar

Alumínio, fios e silêncio: choque elétrico durante trabalho mata músico de 30 anos em SC