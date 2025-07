Ex que atacou mulher com barra de ferro perto de cemitério é condenado em SC Homem esperou a mulher escondido próximo ao cemitério municipal, quando tentou matar ela com uma barra de ferro, em São Lourenço do... ND Mais|Do R7 20/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 20/07/2025 - 19h57 ) twitter

Um homem foi condenado a 13 anos e quatro meses de prisão por tentar matar a ex-companheira com golpes de barra de ferro, em São Lourenço do Extremo-Oeste, no Oeste de Santa Catarina. O julgamento aconteceu na quinta-feira (17), no Tribunal do Júri, e o réu cumprirá a pena em regime fechado. Ele também terá que pagar R$ 20 mil à vítima por danos morais.

