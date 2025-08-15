Logo R7.com
Ex que matou professora em loja em SC já havia ameaçado e perseguido vítima

Delegado afirma que mulher de 38 anos vinha sendo alvo de intimidações desde a separação, há cerca de um mês; o caso aconteceu em Maravilha...

ND Mais|Do R7

O ex-companheiro que matou a tiros a professora, Andréia Sotoriva, de 38 anos, no centro de Maravilha, no Oeste catarinense, já havia ameaçado e perseguido a vítima desde o fim do relacionamento, segundo a Polícia Civil.

Para entender todos os detalhes desse trágico caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

