Ex que matou professora em loja em SC já havia ameaçado e perseguido vítima Delegado afirma que mulher de 38 anos vinha sendo alvo de intimidações desde a separação, há cerca de um mês; o caso aconteceu em Maravilha... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 04h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 04h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O ex-companheiro que matou a tiros a professora, Andréia Sotoriva, de 38 anos, no centro de Maravilha, no Oeste catarinense, já havia ameaçado e perseguido a vítima desde o fim do relacionamento, segundo a Polícia Civil.

Para entender todos os detalhes desse trágico caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Menos caminhões no centro: obra do contorno viário para ligar SC-350 a BR tem projeto concluído

Quatro suspeitos são presos após homicídio por aluguel atrasado em Itajaí

Sabrina Aguiar vence Prêmio Manchester 2025 em TV e Rádio em Joinville