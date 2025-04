Ex-reitor da UFSC não perseguiu docentes durante ditadura, afirma defesa Nome do ex-reitor da UFSC, João David Ferreira Lima, foi citado no relatório final da Comissão Memória e Verdade da universidade, que... ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 07h45 (Atualizado em 12/04/2025 - 07h45 ) twitter

A defesa da família do ex-reitor da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), João David Ferreira Lima, alega que ele não perseguiu professores e estudantes durante a Ditadura Militar, ocorrida no Brasil de 1964 a 1985. O nome do ex-reitor foi citado no relatório final da Comissão Memória e Verdade da UFSC, que sugeriu a retirada das homenagens feitas à Lima.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

