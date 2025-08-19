Ex-secretário de Florianópolis embolsou R$ 500 mil e pagou carro com dinheiro vivo, diz polícia Relatório sobre investigação que deu origem à Operação Presságio mostra que Ed Pereira teria articulado a contratação da empresa Amazon... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h38 ) twitter

O relatório final sobre a contratação da Amazon Fort, que antecedeu os crimes revelados pela Operação Presságio, mostra que o ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis, Ed Pereira, intermediou a contratação da empresa antes mesmo da greve da Comcap em 2021. A empresa foi contratada, em caráter emergencial, por R$ 29 milhões durante 17 meses, um dia antes da paralisação dos servidores da autarquia. A investigação da Polícia Civil apontou indícios crimes ambientais e contra a administração pública, indiciando seis pessoas.

