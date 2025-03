Ex-técnico do Caravaggio é anunciado por clube que disputará Série B do Campeonato Catarinense A Série B do Campeonato Catarinense vai começar no dia 1º de junho e terá a participação de dez times ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 21h46 (Atualizado em 18/03/2025 - 21h46 ) twitter

O ex-treinador do Caravaggio, Luiz Carlos Cruz, foi anunciado na segunda-feira (17) pelo Carlos Renaux para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense.

