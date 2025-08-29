Logo R7.com
Ex-vereador de SC preso por estupro de vulnerável dizia defender as crianças nas redes sociais

Irmã do homem também foi condenada pelo mesmo crime; a prisão ocorreu nessa quarta-feira (27), em Balneário Gaivota, no Extremo Sul...

Um ex-vereador da cidade de Balnéario Gaivota, no Extremo Sul de Santa Catarina, e a irmã dele foram condenados e presos por estupro de vulnerável. As ordens judiciais foram cumpridas por policiais militares no bairro Jardim Ultramar, área central do município.

