Ex-vereador de SC preso por estupro de vulnerável dizia defender as crianças nas redes sociais Irmã do homem também foi condenada pelo mesmo crime; a prisão ocorreu nessa quarta-feira (27), em Balneário Gaivota, no Extremo Sul... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 01h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 01h57 )

Um ex-vereador da cidade de Balnéario Gaivota, no Extremo Sul de Santa Catarina, e a irmã dele foram condenados e presos por estupro de vulnerável. As ordens judiciais foram cumpridas por policiais militares no bairro Jardim Ultramar, área central do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

