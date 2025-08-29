Ex-vereador de SC preso por estupro de vulnerável dizia defender as crianças nas redes sociais
Irmã do homem também foi condenada pelo mesmo crime; a prisão ocorreu nessa quarta-feira (27), em Balneário Gaivota, no Extremo Sul...
Um ex-vereador da cidade de Balnéario Gaivota, no Extremo Sul de Santa Catarina, e a irmã dele foram condenados e presos por estupro de vulnerável. As ordens judiciais foram cumpridas por policiais militares no bairro Jardim Ultramar, área central do município.
Um ex-vereador da cidade de Balnéario Gaivota, no Extremo Sul de Santa Catarina, e a irmã dele foram condenados e presos por estupro de vulnerável. As ordens judiciais foram cumpridas por policiais militares no bairro Jardim Ultramar, área central do município.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: