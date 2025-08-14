Ex-vereador é condenado após desvio de verba de projeto cultural em SC O ex-vereador de Joinville Maycon Cesar foi condenado a devolver aos cofres públicos o valor de R$ 30 mil ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 14/08/2025 - 06h57 ) twitter

O ex-vereador de Joinville Maycon Cesar foi condenado a devolver aos cofres públicos o valor de R$ 30 mil, mais correção monetária, por conta de um projeto intitulado “Residências Artísticas” e que não foi executado, segundo denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). Além do ex-vereador foi condenado um instituto no qual o Maycon era presidente. Conforme a ação, o objetivo do projeto era promover intercâmbio cultural entre artistas de Santa Catarina e da Europa.

Saiba mais sobre essa condenação e os desdobramentos do caso consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

