Ex-vereador é condenado após desvio de verba de projeto cultural em SC
O ex-vereador de Joinville Maycon Cesar foi condenado a devolver aos cofres públicos o valor de R$ 30 mil
O ex-vereador de Joinville Maycon Cesar foi condenado a devolver aos cofres públicos o valor de R$ 30 mil, mais correção monetária, por conta de um projeto intitulado “Residências Artísticas” e que não foi executado, segundo denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). Além do ex-vereador foi condenado um instituto no qual o Maycon era presidente. Conforme a ação, o objetivo do projeto era promover intercâmbio cultural entre artistas de Santa Catarina e da Europa.
Saiba mais sobre essa condenação e os desdobramentos do caso
