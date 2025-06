Exame toxicológico da CNH: quais drogas serão detectadas e como funciona o teste Exame, que antes era obrigatório apenas para obtenção das carteiras C, D e E, passará a valer também para o processo de habilitação... ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 01/06/2025 - 04h55 ) twitter

O Congresso Nacional aprovou, na última quinta-feira (29), mudanças no processo para obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A principal delas é de que todos os motoristas – inclusive os das categorias A (motos) e B (carros) – deverão realizar o exame toxicológico. A medida amplia a exigência, que antes era obrigatória apenas para condutores das categorias C, D e E (caminhões, ônibus e veículos de carga).

Para saber mais sobre as mudanças e como o exame funcionará, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

