EXCLUSIVO: Enteado arranca dedo de mulher com os dentes e é solto em SC
Além de perder parte do dedo, mulher que sofreu tentativa de feminicídio em Barra Velha teve 300 pontos na cabeça e uma fratura na...
Uma mulher de 45 anos foi vítima de uma agressão brutal e teve parte do dedo decepada após uma discussão com o enteado de 23 anos, em Barra Velha. O crime ocorreu no dia 27 de julho, na casa da vítima. A empresária Josiane Rosa morava com o marido e o enteado quando houve uma discussão verbal. A agressão começou com golpes pelas costas, utilizando uma barra de ferro retirada de um ventilador, fazendo com que a vítima perdesse os sentidos.
