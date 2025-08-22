EXCLUSIVO: Enteado arranca dedo de mulher com os dentes e é solto em SC Além de perder parte do dedo, mulher que sofreu tentativa de feminicídio em Barra Velha teve 300 pontos na cabeça e uma fratura na... ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma mulher de 45 anos foi vítima de uma agressão brutal e teve parte do dedo decepada após uma discussão com o enteado de 23 anos, em Barra Velha. O crime ocorreu no dia 27 de julho, na casa da vítima. A empresária Josiane Rosa morava com o marido e o enteado quando houve uma discussão verbal. A agressão começou com golpes pelas costas, utilizando uma barra de ferro retirada de um ventilador, fazendo com que a vítima perdesse os sentidos.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas repercussões consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vereador causa polêmica ao propor ‘controle migratório’ para evitar ‘favelão’ em SC

Tannat & Fogo: jantar harmonizado celebra o melhor do Uruguai em Florianópolis

Dupla é condenada por matar mulher para tomar a casa dela em praia famosa de Florianópolis