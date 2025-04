EXCLUSIVO: ‘Eu sei que está sendo difícil’, diz carta de pai que sequestrou própria filha em SC Menina continua em abrigo no Rio de Janeiro ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 21h28 (Atualizado em 04/04/2025 - 21h28 ) twitter

O caso da menina Bianca Hasse, de 8 anos, sequestrada pelo próprio pai, Anderson Rafael Hasse, de 40, continua repercutindo. O advogado do homem, Paulo Ascenção, divulgou com exclusividade ao portal ND Mais, as imagens da carta escrita pelo pai para a filha. Nela, Anderson pede que a menina “seja forte” e que sabe “que está sendo difícil”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso impactante.

