Exclusivo: novos relatos expõem estado de dentista morto em cela na Grande Florianópolis

Informações, obtidas com exclusividade pelo Grupo ND, trazem novos elementos acerca do caso do dentista morto em cela na Grande Florianópolis, no dia 19 de julho. A reportagem do Grupo ND teve acesso aos depoimentos do motorista do outro carro, envolvido na colisão, e da escrivã de polícia que atuou na ocorrência envolvendo Cezar Maurício Ferreira, de 60 anos.

Para entender todos os detalhes desse trágico caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

