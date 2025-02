Excursão para parque foi adiada duas vezes antes de acidente com 46 pessoas em SC Um segundo ônibus da excursão sofreu pane antes de sair de Canoinhas e foi substituído por vans; acidente aconteceu na Serra Dona Francisca... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 16h47 ) twitter

A excursão que acabou em um grave acidente na Serra Dona Francisca neste domingo (26) deveria ter ocorrido em dezembro, mas foi adiada ao menos duas vezes por conta do tempo ruim. Com 46 passageiros, o ônibus saiu de Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, e seguia para o Beto Carrero World, em Penha.

