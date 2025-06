Execução de casal de pastores no TO: apontada como mandante, ex-nora é presa em Joinville Mulher não aceitava fim de relacionamento com filho do casal, aponta a investigação; Dorvalino e Franciele foram mortos com tiros na...

ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 30/06/2025 - 05h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share