Execução em loja de bebidas: polícia não descarta envolvimento de facção em Florianópolis Segundo a investigação, vítima era proprietária do estabelecimento em que foi morto e possuía diversos antecedentes criminais; ainda... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 10h17 )

A Polícia Civil de Santa Catarina identificou o homem assassinado em loja de bebidas no bairro Pantanal, em Florianópolis, na noite de sábado (31). José Felipe Araújo Xavier, de 26 anos, era natural de Orós, no interior do Ceará. Segundo a investigação, ele era o proprietário do estabelecimento em que foi morto.

