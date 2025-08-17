Execução planejada? Criminosos matam homem em Itapema e incendeiam moto usada no crime Caso aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (15), em Itapema; motocicleta usada pelos autores foi incendiada em seguida ND Mais|Do R7 17/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem de 32 anos foi executado a tiros no bairro Morretes, em Itapema, na tarde desta sexta-feira (15), por volta das 18h30. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, era natural de Santa Catarina e tinha um extenso histórico criminal.

Para mais detalhes sobre este crime e suas circunstâncias, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Frente fria chega e altera o tempo em regiões do Brasil a partir deste sábado (16)

Operação milionária: mais de 300 carros de luxo desembarcam em porto de SC

Região de SC pode registrar até 30°C em meio ao inverno nos próximos dias