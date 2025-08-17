Logo R7.com
Execução planejada? Criminosos matam homem em Itapema e incendeiam moto usada no crime

Caso aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (15), em Itapema; motocicleta usada pelos autores foi incendiada em seguida

ND Mais|Do R7

Um homem de 32 anos foi executado a tiros no bairro Morretes, em Itapema, na tarde desta sexta-feira (15), por volta das 18h30. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, era natural de Santa Catarina e tinha um extenso histórico criminal.

