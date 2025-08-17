Execução planejada? Criminosos matam homem em Itapema e incendeiam moto usada no crime
Caso aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (15), em Itapema; motocicleta usada pelos autores foi incendiada em seguida
Um homem de 32 anos foi executado a tiros no bairro Morretes, em Itapema, na tarde desta sexta-feira (15), por volta das 18h30. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, era natural de Santa Catarina e tinha um extenso histórico criminal.
Um homem de 32 anos foi executado a tiros no bairro Morretes, em Itapema, na tarde desta sexta-feira (15), por volta das 18h30. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, era natural de Santa Catarina e tinha um extenso histórico criminal.
Para mais detalhes sobre este crime e suas circunstâncias, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este crime e suas circunstâncias, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: