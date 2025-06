Executado em loja de bebidas, comerciante foi absolvido por morte de jovem em Florianópolis Polícia investiga se dono de loja de bebidas assassinado a tiros no bairro Pantanal tinha envolvimento com facção criminosa ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h57 ) twitter

Um homem foi executado em loja de bebidas por uma dupla encapuzada no bairro Pantanal, em Florianópolis, na noite de sábado (31). Ele foi identificado como José Felipe Araújo Xavier, de 26 anos. O jovem era natural de Orós, no interior do Ceará. Segundo a Polícia Civil, José Felipe era proprietário da loja de conveniência em que o homicídio aconteceu. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Para saber mais sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

