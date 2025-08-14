Executivos da NDTV, prefeito e realeza da 40ª Oktoberfest de Blumenau visitam sede da RECORD Representantes de Blumenau foram até São Paulo para divulgar a 40ª Oktoberfest ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 06h37 ) twitter

Uma comitiva especial de Santa Catarina, formada por executivos da NDTV, afiliada da emissora no estado, autoridades municipais de Blumenau e a realeza da 40ª Oktoberfest, conheceu a sede da RECORD em São Paulo, nesta quarta-feira (13) Durante a visita, os representantes de Blumenau conheceram as instalações da emissora, incluindo os estúdios do Hoje em Dia, Cidade Alerta, Fala Brasil, Balanço Geral e RECORD News.

