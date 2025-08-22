‘Exemplar, educado, trabalhador’: corpo de jovem desaparecido em SC é encontrado em rio
Gustavo Orats, de 19 anos, desapareceu ao tentar atravessar o Rio Itajaí durante uma pescaria com amigos, em Papanduva
O corpo de Gustavo Orats, de 19 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (21) no rio Itajaí, em Papanduva, no Planalto Norte catarinense. Ele havia desaparecido na tarde de quarta-feira (20), após ser arrastado pela correnteza enquanto pescava com amigos na localidade do Guarani. Equipes dos bombeiros de Papanduva e Mafra participaram das buscas, que se estenderam por mais de 12 horas.
