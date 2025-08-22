‘Exemplar, educado, trabalhador’: corpo de jovem desaparecido em SC é encontrado em rio Gustavo Orats, de 19 anos, desapareceu ao tentar atravessar o Rio Itajaí durante uma pescaria com amigos, em Papanduva ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O corpo de Gustavo Orats, de 19 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (21) no rio Itajaí, em Papanduva, no Planalto Norte catarinense. Ele havia desaparecido na tarde de quarta-feira (20), após ser arrastado pela correnteza enquanto pescava com amigos na localidade do Guarani. Equipes dos bombeiros de Papanduva e Mafra participaram das buscas, que se estenderam por mais de 12 horas.

Para entender todos os detalhes dessa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cesta básica em Florianópolis tem queda no preço após quatro meses em alta

Presos donos de concessionária investigada por aplicar golpe milionário em SC

Donos de clínicas de fonoaudiologia são investigados por uso de certificados falsos em SC e PR