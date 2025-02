Expectativa no ar: quando vai ser pago o adiantamento do 13º salário de aposentados? Desde 2020, o governo federal tem optado por antecipar o pagamento, liberando o 13º salário de aposentados no primeiro semestre; qual... ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 01h25 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h25 ) twitter

O governo federal ainda não decidiu se vai optar pelo adiantamento do 13º salário de aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Desde 2020, o governo opta pelo adiantamento. A expectativa é que as datas sejam divulgadas em breve.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o 13º salário dos aposentados!

