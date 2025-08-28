‘Expedição Malte’: viagem do Ushuaia ao Alasca em Fusca de 1974 passa por SC
Rodrigo Castelhano, cineasta e viajante, detalhou a experiência durante visita a Blumenau
O cineasta e roteirista gaúcho, Rodrigo Castelhano, está percorrendo as Américas de ponta a ponta, em busca de histórias, cultura e cerveja, em um Fusca azul de 1974, chamado “De Niro”. A “Expedição Malte” já passou pelo extremo sul do continente e, nesta semana, chegou a Blumenau, conhecida como a capital nacional da cerveja. Em entrevista à NTDV RECORD, na terça-feira (26), Rodrigo revelou os bastidores por trás da experiência.
