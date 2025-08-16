Exploração sexual infantil: enquanto média cai no Brasil, casos aumentam em SC Anuário de Segurança Pública aponta alta preocupante no estado de 2023 para 2024, especialmente entre crianças de 5 a 9 anos ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 18h58 ) twitter

A exploração sexual de crianças e adolescentes aumentou em Santa Catarina em 2024. Em comparação com 2023, o crescimento foi de 35,3%, cenário oposto ao do Brasil, que registrou queda de 7,9%. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, em números absolutos, o estado passou de 41 casos de exploração de menores em 2023 para 56 no ano passado.

Saiba mais sobre essa alarmante situação e as discussões em torno da exploração sexual infantil consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

