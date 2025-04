Explosão de gás em biodigestor deixa trabalhador com queimaduras em SC A explosão aconteceu por volta das 15h, desta quinta-feira (3), na Linha Cruzinhas, no interior de São Miguel do Oeste, no Extremo-... ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h46 ) twitter

Um trabalhador de 37 anos ficou ferido após a explosão de gás em um biodigestor, por volta das 15h, desta quinta-feira (3), na Linha Cruzinhas, no interior de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

