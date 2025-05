Explosão e gritos revelam cenário de terror em carro incendiado com corpos carbonizados em SC Quatro corpos foram encontrados no veículo em estrada de São João Batista; polícia investiga caso como homicídio ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 01h03 (Atualizado em 19/05/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Quatro corpos foram encontrados carbonizados dentro de um veículo em chamas na noite desse sábado (17) em São João Batista, na Grande Florianópolis. O crime foi descoberto após moradores ouvirem gritos e uma explosão na Estrada Municipal Timbezinho por volta das 21h43. Uma das vítimas foi encontrada deitada no banco traseiro do carro, um Corsa Sedan ou Classic. As outras três estavam dentro do porta-malas do veículo.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Justiça mantém justa causa de nutricionista demitida por desviar merenda escolar em Criciúma

Mais de 30 mil pessoas recebem cobranças indevidas após erro no sistema de prefeitura de SC

Avanço de frente fria em Santa Catarina traz temporais isolados neste domingo (18); veja áreas