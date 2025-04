Explosão em plataforma de petróleo deixou 14 feridos, informa Petrobras Um trabalhador caiu no mar durante a explosão; Petrobras informou que desde 2020 estrutura não produz petróleo ND Mais|Do R7 22/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 08h06 ) twitter

Um incêndio que atingiu a plataforma de petróleo PCH-1 (Cherne 1) da Petrobras, localizada na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, deixou 14 pessoas feridas. Não há informações sobre mortos no acidente. Entre os feridos, está um trabalhador que caiu no mar durante a explosão.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

