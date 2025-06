Exportações de SC sobem com força e carnes lideram com mais de R$ 8 bilhões Santa Catarina exporta mais carne: aves e suínos somam US$ 1,5 bilhão até maio ND Mais|Do R7 07/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 07/06/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As exportações de Santa Catarina cresceram 6,5% entre janeiro e maio de 2025, alcançando US$ 4,88 bilhões, de acordo com informações divulgadas pelo Governo do Estado e pela Fiesc nesta sexta-feira (6).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o crescimento das exportações catarinenses!

Leia Mais em ND Mais:

Após 8 anos foragido, homem condenado por estuprar a própria filha é preso em SC

São José lidera cobertura vacinal em Santa Catarina e supera médias nacionais

Estações de monitoramento do ar devem cobrir 54% da população catarinense até 2026; entenda