Exposição mostra a ilha que Aldo Nunes não deixou morrer e eternizou em 4 mil obras
Duas décadas após a morte de Aldo Nunes, nascido há 100 anos, sua memória permanece viva no monumental acervo de obras deixadas para...
Florianópolis tem muitas figuras das quais deve se orgulhar pela contribuição deixada nos campos da arte e da história. No entanto, pode-se contar nos dedos aqueles que fizeram mais pela cidade do que Aldo João Nunes (1925-2004), cujo legado como desenhista, aquarelista, restaurador e conservador de bens móveis, professor, gestor público, atleta e dirigente esportivo ainda não foi bem dimensionado, embora seja reconhecido.
Florianópolis tem muitas figuras das quais deve se orgulhar pela contribuição deixada nos campos da arte e da história. No entanto, pode-se contar nos dedos aqueles que fizeram mais pela cidade do que Aldo João Nunes (1925-2004), cujo legado como desenhista, aquarelista, restaurador e conservador de bens móveis, professor, gestor público, atleta e dirigente esportivo ainda não foi bem dimensionado, embora seja reconhecido.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre o legado de Aldo Nunes e sua importância para Florianópolis!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre o legado de Aldo Nunes e sua importância para Florianópolis!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: