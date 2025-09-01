Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Exposição mostra a ilha que Aldo Nunes não deixou morrer e eternizou em 4 mil obras

Duas décadas após a morte de Aldo Nunes, nascido há 100 anos, sua memória permanece viva no monumental acervo de obras deixadas para...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Florianópolis tem muitas figuras das quais deve se orgulhar pela contribuição deixada nos campos da arte e da história. No entanto, pode-se contar nos dedos aqueles que fizeram mais pela cidade do que Aldo João Nunes (1925-2004), cujo legado como desenhista, aquarelista, restaurador e conservador de bens móveis, professor, gestor público, atleta e dirigente esportivo ainda não foi bem dimensionado, embora seja reconhecido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre o legado de Aldo Nunes e sua importância para Florianópolis!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.