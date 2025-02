Exposição perigosa: 1 em cada 3 adolescentes tem perfil aberto nas redes sociais Levantamento foi divulgado nesta terça-feira (28), Dia Internacional da Proteção de Dados, e reforça alerta para os perigos do perfil... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 28/01/2025 - 21h07 ) twitter

Pelo menos uma a cada três contas atribuídas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade em redes sociais no Brasil tem perfil aberto nas redes sociais. O levantamento é da empresa Unico, especializada em identidade digital, e do Instituto de Pesquisas Locomotiva. O resultado foi divulgado nesta terça (28), Dia Internacional da Proteção de Dados.

Saiba mais sobre os riscos e como proteger as futuras gerações no ambiente online consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

