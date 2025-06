ExpoSuper 2025: inscrições abertas para o maior evento de negócios de Santa Catarina Com o tema “Inteligência de Negócios para o Varejo”, a ExpoSuper 2025 será palco de lançamentos exclusivos de produtos, tecnologias... ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h57 ) twitter

Faltam menos de 15 dias para o maior evento de negócios de Santa Catarina, a ExpoSuper 2025. Promovida pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats), a feira deve atrair cerca de 25 mil visitantes entre os dias 16 e 18 de junho (segunda a quarta), no Expocentro em Balneário Camboriú, e contará com a participação de mais de 500 marcas expositoras. As inscrições são gratuitas para profissionais do varejo alimentar e estão abertas no site oficial.

Não perca a chance de se atualizar sobre as principais inovações do setor! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

