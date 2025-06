ExpoSuper destaca inovações e negócios no segundo dia do evento Com mais de 300 estandes e expositores de todo o Brasil, ExpoSuper ocorre em Balneário Camboriú e se consolida como uma vitrine de... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h37 ) twitter

A 36ª edição da ExpoSuper viveu nesta terça-feira (17) o seu segundo dia com intensa movimentação nos corredores da feira. Com mais de 300 estandes e expositores de todo o país, o evento se consolida como uma vitrine de oportunidades para o varejo supermercadista, promovendo lançamentos, trocas comerciais e networking entre empresários, fornecedores e visitantes.

