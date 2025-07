Extintores em casa fazem diferença? Corpo de Bombeiros responde após incêndio em Florianópolis Corpo de Bombeiros orienta sobre uso correto do equipamento e destaca importância da prevenção em residências ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 23h15 (Atualizado em 05/07/2025 - 23h15 ) twitter

Após um incêndio atingir uma residência multifamiliar no bairro Pantanal, em Florianópolis, na última quinta-feira (3), voltou à tona a discussão sobre a importância dos extintores em ambientes residenciais. Segundo o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), o equipamento é eficaz principalmente nos estágios iniciais do fogo, quando o combate ainda pode ser feito com segurança.

Para saber mais sobre a importância dos extintores e como se proteger em situações de emergência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

