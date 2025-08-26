‘Extremamente tóxica’: perícia apura substância que causou mortandade de peixes em rio de SC Amostras de água foram coletadas para apontar o tipo de substância tóxica responsável pela mortandade de peixes em rio de Jaraguá do... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente) segue monitorando o ribeirão que passa pelo Rio Cerro, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, após a mortandade de peixes no sábado (23). Segundo a fundação, a causa provável é uma contaminação pontual que teria ocorrido em algum ponto do ribeirão, que deságua no Rio Cerro, afluente do Rio Jaraguá. Centenas de peixes foram encontrados mortos na região.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante e as ações que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Univesidade’: Nikolas Ferreira ironiza manifestações contra sua presença durante evento em SC

Piloto de Florianópolis conquista vice-campeonato Brasileiro da Nascar Brasil Challenge

Caso Isadora: oficial de cartório acusado de matar modelo em SC vai a júri após 7 anos