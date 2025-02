FAB abate avião venezuelano com drogas; relembre outras aeronaves derrubadas no Brasil Aeronave foi abatida na região de Manaus (AM) e tripulantes morreram; FAB não informou a quantidade de drogas encontrada dentro do... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h47 ) twitter

A FAB (Força Aérea Brasileira) abateu, nessa quarta-feira (12), um avião venezuelano que voava no espaço aéreo brasileiro e se recusou a pousar. Segundo a corporação, os dois tripulantes transportavam drogas para o Brasil e acabaram morrendo com a queda do avião, neutralizado com tiros próximo a região de Manaus (AM).

Para mais detalhes sobre essa operação e outras aeronaves abatidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

