Fábrica catarinense aposta em energia limpa no maior parque solar do Hemisfério Sul Ainda este ano, a empresa Schulz S.A. garante que 100% do consumo de energia elétrica será proveniente de fontes renováveis ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 14/02/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Schulz S.A., maior fabricante de compressores de ar da América Latina, adquiriu participação no Complexo Solar Janaúba, da Elera Renováveis — empresa da gestora canadense Brookfield —, localizado no norte de Minas Gerais. Com a iniciativa, a empresa de Joinville acelerará sua transição para o uso de energia limpa, alcançando 100% de seu consumo elétrico a partir de fontes renováveis ainda em 2025.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no meio ambiente consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Incabível’: Moraes concede regime semiaberto a Daniel Silveira, mas nega indulto natalino

Suspeito de matar homem com pedrada na cabeça é preso em SC

Valor do dólar despenca nesta sexta-feira (14) após tarifas de Trump e queda do varejo nos EUA